ВМС США готуються до можливої війни з Китаєм до 2027 року

У новій стратегії на 2024 рік, яку ухвалили військово-морські сили США, однією з цілей вказано "готовність до можливості війни з Китайською Народною Республікою до 2027 року"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Що передбачає стратегія?

У командуванні ВМС стверджують, що у США є й інші конкуренти, з якими потрібно боротися, зокрема Росія, Іран і ліванське угруповання бойовиків "Хезболла".

Китай визначено як головний виклик для сил США, а 2027 рік вказано на основі оцінок про потенційну дату вторгнення Китаю в Тайвань, розповіла керівниця військово-морських операцій, адмірал Ліза Франкетті.

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Як йдеться в документі, інша основна мета ВМС США - "посилення довгострокової переваги".

Нова стратегія загалом спрямована на готовність протистояти зростаючим викликам з боку Китаю та із розгортанням передових технологій.

Крім того, навігаційний план для військово-морського флоту Америки" (2024 NAVPLAN) передбачає прискорення будівництва нових кораблів і зміцнення флоту з використанням нових технологій.

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Також у плані йдеться про скорочення затримок у технічному обслуговуванні кораблів, підводних човнів і літаків, масштабування автономних систем озброєння та активізацію зусиль із набору персоналу.

За даними видання The Hill, наразі Китай володіє найбільшим у світі військово-морським флотом, а США в цьому питанні значною мірою покладаються на системи штучного інтелекту, вважаючи, що ШІ зможе в майбутньому серйозно змінити природу війни.