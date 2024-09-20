Били з авіації, РСЗВ, артилерії та БПЛА: Наслідки ударів РФ по Запорізькій області

Російські окупанти атакували Запоріжжя та область із різних видів озброєння, є руйнування. Постраждалих немає.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупанти завдали 6 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі та Кам'янському.

110 БПЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Щербаки.

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Також росіяни здійснили 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема накрили Гуляйполе, Залізничне, Роботине, Малу Токмачку, Преображенку та Новоандріївку.

"162 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки", - зазначив він.

Внаслідок обстрілів є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Цивільні не постраждали.

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