Білий дім та Конгрес США намагаються домовитися щодо продовження терміну використання $5,8 млрд для України, - Reuters

Проукраїнськи налаштовані лідери Конгресу США та адміністрація президента Джо Байдена близькі до угоди про продовження військової допомоги Україні на один рік у розмірі майже 6 мільярдів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

Вони повідомляють, що демократи та республіканці в Конгресі США підтримують план із занесення продовження повноважень президента зі скорочення видатків (PDA) до законопроєкту про короткострокові надзвичайні видатки, який Сенат і Палата представників США мають ухвалити впродовж наступних 10 днів, щоб уникнути зупинення роботи уряду 30 вересня.

Однак поки що неясно, як до цього питання поставиться спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон, який на початку року довгий час відмовлявся ставити на голосування закон про виділення допомоги Україні, зазначає агентство.

Джерела Reuters підтверджують, що тривають "активні переговори" за участю відповідних комітетів Палати представників і офісу Джонсона про розширення повноважень PDA.

Президентський дозвіл на скорочення фінансування в розмірі 7,8 млрд доларів був ключовим компонентом пакета допомоги Україні на 61 млрд доларів, який Конгрес ухвалив у квітні після кількох місяців затримки з боку республіканців. PDA дає змогу президенту переводити оборонні товари та послуги із запасів США у відповідь на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, наприкінці вересня закінчиться термін дії фінансування допомоги Україні на майже 6 мільярдів доларів, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про продовження повноважень Пентагону із надсилання Києву зброї з власних запасів.

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