Знищено 61 із 70 "шахедів" та ракету X-59, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

В ніч на 20 вересня російські війська атакували Україну ракетами та ударними БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Так, загарбники вдарили по Донеччині трьома ракетами невстановленого типу, по Дніпропетровщині - КАР X-59 з окупованої частини Запорізької області.

Також окупанти запустили 70 ударних БПЛА "Шахед".

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Як відпрацювала ППО?

"В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)", - йдеться в повідомленні.

Сили ППО працювали у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

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