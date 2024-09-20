Росіяни б’ють по промислових та приватних об’єктах Покровська

Протягом минулої доби російські військові обстріляли промислову зону, вдарили по приватному підприємству

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

Вчора, 19 вересня, близько 17.00 стався обстріл в районі промислової зони поблизу шляхопроводу станції "Нова", в результаті якого пошкоджено будівлі одного з приватних підприємств.

О 21.35 ворог завдав чергового удару по приватному підприємству в районі вул.Залізнична. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Близько 22.00 стався обстріл с.Перше Травня, в наслідок якого зазнала пошкоджень місцева крамниця.

Сьогодні зранку під ворожий удар знову потрапили приватні комерційні об'єкти. Наразі місцеві вогнеборці ліквідовують пожежу, яка сталась на місці влучання.

"Окупанти цинічно знищують критичну інфраструктуру, промисловість та бізнес. Все те, від чого залежить життєдіяльність громади", - зазначаються в МВА.

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