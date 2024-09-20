У Вовчанську ворог проводить повітряну розвідку, вдарив "Сонцепьоком" по кварталах, які прилеглі до Агрегатного заводу, - ОТУ "Харків"
Російські загарбники на Харківщині атакують Сили оборони, намагаються відновити боєздатність своїх військ, нарощують систему зв'язку, проводять повітряну розвідку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні ОТУ "Харків".
Ворог основну увагу зосередив на відновленні боєздатності штурмових груп 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії та веденні повітряної розвідки у Глибокому. Заходи логістичного забезпечення з використанням мототехніки намагався провести у Красному.
Неподалік Лукʼянців противник нарощує систему зв’язку. У районі Липців ворог провів заходи логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях та поповнив боєкомплект мінометних розрахунків.
У Вовчанську противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки, спланував заходи внутрішньої ротації. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по районах міста, прилеглим до Агрегатного заводу.
Бойові дії та втрати ворога
Протягом минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 2 КАБів та 51 удар дронами-камікадзе. Здійснили 405 обстрілів позицій Сил оборони України.
Сили оборони України адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу склали 92 істоти, з них безповоротні - 35, санітарні - 57.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 74 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 8 артилерійських систем;
- 9 автомобілів;
- 3 одиниці спеціальної техніки;
- 54 БпЛА.
Знищено:
- 50 укриттів для особового складу;
- місце зберігання боєприпасів;
- пункт управління БпЛА.