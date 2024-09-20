У Вовчанську ворог проводить повітряну розвідку, вдарив "Сонцепьоком" по кварталах, які прилеглі до Агрегатного заводу, - ОТУ "Харків"

Російські загарбники на Харківщині атакують Сили оборони, намагаються відновити боєздатність своїх військ, нарощують систему зв'язку, проводять повітряну розвідку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні ОТУ "Харків".

Ворог основну увагу зосередив на відновленні боєздатності штурмових груп 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії та веденні повітряної розвідки у Глибокому. Заходи логістичного забезпечення з використанням мототехніки намагався провести у Красному.

Неподалік Лукʼянців противник нарощує систему зв’язку. У районі Липців ворог провів заходи логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях та поповнив боєкомплект мінометних розрахунків.

У Вовчанську противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки, спланував заходи внутрішньої ротації. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по районах міста, прилеглим до Агрегатного заводу.

Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 2 КАБів та 51 удар дронами-камікадзе. Здійснили 405 обстрілів позицій Сил оборони України.

Сили оборони України адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 92 істоти, з них безповоротні - 35, санітарні - 57.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 74 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

8 артилерійських систем;

9 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки;

54 БпЛА.

Знищено:

50 укриттів для особового складу;

місце зберігання боєприпасів;

пункт управління БпЛА.

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