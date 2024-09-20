Зранку Київ опинився на першому місці за рівнем забрудненості повітря у світі. ІНФОГРАФІКА

На ранок 20 вересня Київ посів перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ресурсу IQAir.

Зазначається, що станом на 9:00 в Києві рівень забруднення повітря - нездоровий. Індекс якості повітря становить 173 US AQI.

На другій сходинці рейтингу Каїр (Єгипет), третій - Багдад (Ірак).

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Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що зранку в Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Серед причин називають пожежі в екосистемі Київської області, зокрема у Вишгородському районі.