Зранку Київ опинився на першому місці за рівнем забрудненості повітря у світі. ІНФОГРАФІКА
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На ранок 20 вересня Київ посів перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ресурсу IQAir.
Зазначається, що станом на 9:00 в Києві рівень забруднення повітря - нездоровий. Індекс якості повітря становить 173 US AQI.
На другій сходинці рейтингу Каїр (Єгипет), третій - Багдад (Ірак).
Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що зранку в Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Серед причин називають пожежі в екосистемі Київської області, зокрема у Вишгородському районі.