Новини

Зранку Київ опинився на першому місці за рівнем забрудненості повітря у світі. ІНФОГРАФІКА

3 68233
У Києві фіксують погіршення якості повітря

На ранок 20 вересня Київ посів перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ресурсу IQAir.

Зазначається, що станом на 9:00 в Києві рівень забруднення повітря - нездоровий. Індекс якості повітря становить 173 US AQI.

На другій сходинці рейтингу Каїр (Єгипет), третій - Багдад (Ірак).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві можливе погіршення якості повітря через пожежу під Вишгородом, - КМДА 

Київ опинився на першому місці за забрудненим повітрям у світі

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що зранку в Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Серед причин називають пожежі в екосистемі Київської області, зокрема у Вишгородському районі.

Автор: Валерiя Сушкова

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Василь Воробець
    І в навалюванні кацапам на першому,так що не все так погано
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Хоч в чомусь ми на першому місці..
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Під Києвом торфяники постійно горять. Раніше від жари й дебілів-шашличників, зараз добавились збиті об'єкти.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини