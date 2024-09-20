Росіяни виводили у Чорне море ракетоносії, бо відчули небезпеку перебування в пункті базування, - ВМС

Росіяни не почуваються безпечно у пунктах базування, тому виводять свої ракетоносії у Чорне море.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"Росіяни вимушені маневрувати в акваторії Чорного моря, оскільки Азовське море точно не є тією локацією, де вони готові розміщувати свої бойові одиниці. Залишається Чорне море. Турецькі протоки (тобто Босфор) для росіян закриті згідно з Конвенцією Монтре. Тому вони вимушені маневрувати в акваторії Чорного моря. Маневрувати там їм особливо нема де, оскільки є небезпека застосування українських морських дронів та інших засобів. Тому вони обрали тактику переховуватися в пункті базування "Новоросійськ". Для того, щоб вийти в Чорне море тією кількістю кораблів, якою вони вийшли, мала бути серйозна причина", - заявив Плетенчук.

Він зазначив, що це було не військове навчання, оскільки їхня тривалість довша. Також це не було пов’язано зі зміною тактики.

"Є така вірогідність, що це було зроблено, щоб терміново зосередити корабельний склад. Тобто, ймовірно, вони вважали, що залишатися в пункті базування - небезпечніше, ніж вийти в море на зустріч українським дронам. У морі вони вживали різноманітних заходів, щоб уберегти це угруповання. Вмикали GPS-спуфінг (технологія, що змушує пристрої видавати неправдиву інформацію), тобто підмінювали GPS-координати. Тобто максимально намагалися їх убезпечити", - наголосив Плетенчук.

Він зазначив, що росіяни можуть перебазувати більшість своїх кораблів з Чорного моря в Каспійське, однак вони цього не роблять. На переконання речника ВМС, таке перебазування свідчило б про капітуляцію чорноморського флоту.

"Тому окупанти, скоріш за все, оберуть свій традиційний шлях - це самознищення цього флоту. Нашими руками, чи власними. Але традиція в них така. Це було всередині 19 століття - тоді вони так само втекли в Новоросійськ. це було під час Другої світової війни - тоді керівництво також втекло в Новоросійськ. Так з’явився міф про героїчну оборону Севастополя - це просто був покинутий гарнізон", — сказав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 14 вересня у Чорне море Росія вивела одночасно 16 кораблів, зокрема 7 ракетоносіїв з загальним залпом до 48 ракет типу "Калібр".

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