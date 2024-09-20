На окупованій Луганщині загарбники відклали "будівництво" шістьох сміттєзвалищ

За два роки окупанти на території так званої "ЛНР" просунулися лише в обіцянках щодо будівництва шести усеросійських сміттєзвалищ. З них поки визначилися з точним місцем розташування лише одного і заявили про виділення 160 мільйонів рублів на проєкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Звозити сміття туди планують як із захоплених територій, так і з сусідніх регіонів РФ. Щорічно – по 350 тисяч тонн", - йдеться в повідомленні.

Проте наразі окупанти обмежилися створенням штабу для вирішення проблеми обігу твердих комунальних відходів, залишивши її вирішення на регіональному рівні.

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