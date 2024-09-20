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У Києві повітря насичено пилом, сажею і димом. Причина - горіння торф’яників, - Міндовкілля

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У Києві повітря насичене пилом, сажею і димом. Горять торфовища

Причиною поганої якості повітря у Києві є горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур.

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 у повітрі м.Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Причина - горіння торф'яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму", - йдеться в повідомленні.

Жителям столиці рекомендують:

  • обмежити перебування на вулиці; утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
  • щільно зачиняти вікна та двері;
  • відмовитися від провітрювання квартири;
  • за можливості користуватися системами кондиціювання та очищення повітря; проводити вологе прибирання в житлових приміщеннях;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.

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20 вересня у КМДА повідомили, що у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря

Також Київ посів перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям станом на ранок 20 вересня.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Виталий Еременко
    Це наслідки осушування та меліорації земель. Якщо б була державна воля - цей процес зворотній. Прибрать меліораційні канали, підняти цим рівень грунтових вод і нічого, ніколи на торфяниках не буде горіти.
  • Олена Тихонова b920a9e0
    Спробуйте погасіть торф'яник. Літак не допоможе.
  • Mart
    Ці торфяники постійно горять, невже за багато років неможна будо щось зробити?
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