У Києві повітря насичено пилом, сажею і димом. Причина - горіння торф’яників, - Міндовкілля
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Причиною поганої якості повітря у Києві є горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур.
Про це повідомила пресслужба Міндовкілля, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 10:00 у повітрі м.Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Причина - горіння торф'яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму", - йдеться в повідомленні.
Жителям столиці рекомендують:
- обмежити перебування на вулиці; утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
- щільно зачиняти вікна та двері;
- відмовитися від провітрювання квартири;
- за можливості користуватися системами кондиціювання та очищення повітря; проводити вологе прибирання в житлових приміщеннях;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.
20 вересня у КМДА повідомили, що у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.
Також Київ посів перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям станом на ранок 20 вересня.