Ізраїль щонайменше 15 років готував операцію з підриву пейджерів "Хезболли" в Лівані, - ЗМІ

Ізраїль причетний до виробництва пейджерів, які вибухнули у бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболли" цього тижня. Така операція з "перекриття ланцюжка постачань" планувалася щонайменше 15 років.

Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на джерело в американській розвідці, передає Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовників, Центральне розвідувальне управління США вважає такі операції занадто небезпечними для цивільних, тому не застосовує у своїй практиці.

Джерело підтвердило, що у плануванні цієї операції в Лівані брали участь підставні компанії, які створювала ізраїльська розвідка. Водночас деякі зі співробітників підприємств не знали, на кого вони насправді працювали.

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За даними ABC, однією з таких компаній була зареєстрована в Угорщині BAC Consulting, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені Gold Apollo на Тайвані.

Однак компанія не відповіла на запити журналістів.

Речник угорського уряду заявив телеканалу, що пейджери ніколи не були в Угорщині, а компанія була лише "торговельним посередником", не маючи виробничих або операційних майданчиків в країні".

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Масовий вибух пейджерів у Лівані

17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Водночас The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що у пейджери було закладено одну-дві унції вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху.

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