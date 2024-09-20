У Селидовому немає російських військових, бої точаться на підступах, - офіцер 15-ї БрОП НГУ Рясний

Місто Селидове Донецької області повністю перебуває під контролем Сил оборони. Українські війська зупинили російських військових на підступах до міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Апостроф. TV" розповів офіцер 15-ї БрОП НГУ Олександр Рясний.

"Противник у місто не проникав, бої точаться на підступах. Хоча російські воєнкори активно продовжують висвітлювати тему, нібито вони вже в місті Селидове, але це не так. Селидове - повністю під нашим контролем", - зазначив він.

Військовий розповів, що російські окупанти намагаються захопити населені пункти на Покровському напрямку до настання холодів, щоб закріпитися, мати власні логістичні хаби та плацдарм для подальших наступальних дій.

Рясний додав, що загарбники використовують техніку, коли їхня піхота закріпилась, зокрема танки, БТРи, БМП.

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Раніше Forbes писав, що українські війська продовжують успішно утримувати ключові позиції на південь від Покровська в Донецькій області, попри значну чисельну перевагу російських сил.

Аналітики DeepState повідомляли, що ворог нібито вже заходить у Селидове. На Покровський напрямок Росія залучила значні сили, які перебували в оперативному резерві.