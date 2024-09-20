Майже тисяча гектарів лісу охоплені пожежами у Харківській області

Вже третю добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі у Високобірському лісництві Балаклійського лісгоспу, що в Ізюмському районі. Станом на ранок 20 вересня, площа пожежі сягнула 983 гектари/

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

Рятувальники для боротьби з вогнем залучили 37 одиниць техніки та 158 рятувальників із Харківського, Луганського та Полтавського гарнізонів ДСНС, а також два піротехнічні розрахунки, пожежний потяг, та працівники місцевої пожежної охорони. Пожежа виникла 17 вересня і ускладнюється замінуванням лісу.

Протягом минулої доби було зафіксовано 5 пожеж від ворожих обстрілів Харківщини. Всі у Куп'янському районі області. 2 з них ліквідовані силами рятувальників ДСНС, 3 загасили добровольці пожежної команди селища Ківшарівка.

Внаслідок обстрілів горіли навчальний заклад, приватні домоволодіння, природні екосистеми та автомобілі. Під час пожежогасіння вогнеборці працювали під постійною загрозою повторних обстрілів.

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Нагадаємо, через масштабну пожежу було евакуйовано мешканців села Андріївка Ізюмського району. Влада вирішила евакуювати 250 мешканців, які проживали на трьох вулицях, які розташовані найближче до лісового масиву.

Слід зазначити, що пожежі вирують у різних регіонах України. Так, на окупованій Луганщині вогонь охопив 7 адміністративно-територіальних одиниць. Найважча ситуація навколо Антрациту та Станиці Луганської. За 17 вересня в регіоні виникло понад 80 осередків займання Кількість згорілих домогосподарств вже рахується сотнями, а запах гару досяг Луганська. Зазначається, що через сильні пожежі росіянам довелося запроваджувати надзвичайний стан.

На Донеччині рятувальники чотири доби гасили лісову пожежу в Лиманському районі. Через сильні пориви вітру та тривалу посуху вогонь швидко розповсюдився на значну територію. Станом на 19 вересня вогонь пройшов уже площу близько 550 га.

19 вересня рятувальникам вдалося локалізувати масштабну пожежу на Полтавщині, що виникла біля села Мала Перещепина. Надзвичайники працювали цілодобово. Для проведення робіт загалом залучалося 80 одиниць техніки та 452 представники служб й організацій, з них від ДСНС - 259 чоловік особового складу та 45 одиниць техніки.