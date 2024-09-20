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НАЗК не знайшло порушень у деклараціях ексначальника кібердепартаменту СБУ Вітюка

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НАЗК перевірило Вітюка: Порушень не знайшли

Рівень життя Іллі Вітюка та членів його родини відповідає доходам, які були ними задекларовані.

Як передає Цензор.НЕТ, такий висновок зробило Нацагентство з питань запобігання корупції.

Вони перевірили спосіб життя колишнього керівника кібердепартаменту СБУ. І жодних порушень не знайшли.

Перевірка тривала з квітня по вересень цього року. НАЗК встановило, що вартість майна, придбаного родиною Вітюка після листопада 2019 року (з цього моменту декларації чиновників перевіряються НАЗК), не перевищує законних доходів родини.

"За результатами моніторингу способу життя не встановлено невідповідності рівня життя задекларованим ним майну і доходам", – вказує НАЗК.

Нагадаємо, що питання до Вітюка з’явилися після сюжету "Слідство.Інфо" у квітні. На думку журналістів, квартира, куплена дружиною чиновника, коштує дорожче, ніж вказано в декларації. Насправді вона придбана за ринковою ціною і без ремонту. А дружина займається підприємництвом, маючи зареєстрований ФОП, чиї доходи задекларовані, як того вимагає закон.

Читайте: Зеленський підписав указ про звільнення Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Василь Васько 5a407c1e
    У Борисова-колишнього начальника Одеського ТЦК теж не виявляли порушень, бо дачі за 5 млн доларів в Іспанії,-це не порушення. Так і у цього вітюка
  • Ярослав Кийко
    В СБУ Ілля Вітюк 12 років, але гроші з'явились лише з початком повномасштабного...
    "Юлія Вітюк (дружина) відкрила ФОП одразу після того як її чоловік зайняв посаду голови кібербезпеки України. І відразу почала заробляти мільйони. Наприклад, у 2022 році бізнес-леді отримала понад 9 мільйонів гривень прибутку, а у 2023 році - майже 13,5 мільйонів гривень. Такі значні кошти Юлія Вітюк отримує за "юридичні послуги", які надає її ФОП. Тобто жінка заробляє понад 1 мільйон гривень щомісяця. Але якщо ви захочете працювати у Юлії і теж отримувати космічні гонорари, то є проблемка. Журналістам не вдалося знайти жодних даних щодо адреси або контактів її "фірми".
    І вишенька на торті - 4 квітня, у день виходу розслідування про генерала СБУ, декларації Вітюка прибрали з сайту НАЗК.
    А журналісту - повістку (але це не покарання, не переплутайте).
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Та не на фронті він, а в Києві. А це значить, що він свій для влади.

    13 вересня 2024

    https://x.com/EuroMaydan ЄвроМайдан

    Генерал СБУ Вітюк, якого голова СБУ Малюк відсторонив від посади і відправив на фронт після того як дружина Вітюка купила квартиру за $1,5 млн доларів під час повномасштабного вторгнення, чомусь виявився в Києві, а не на фронті.

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