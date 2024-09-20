США можуть посилити санкції проти російської нафти, - Білий дім

США планують прискорити процес посилення санкцій проти Росії. Вони, зокрема, стосуватимуться нафти.

Про це заявив заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США мають щодо Росії докладати зусиль у двох напрямах: роззброєння російської військової машини і позбавлення її фінансових надходжень", - зазначив він.

Це, за словами Сінгха, має бути зроблено шляхом посилення санкцій та заходів експортного контролю.

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Він заявив, що треті країни порушують американські санкції щодо постачання компонентів подвійного призначення до РФ. Це, зокрема, Китай, Індія, Туреччина, ОАЕ та інші країни.

Сінгх вважає, що знизити фінансові доходи РФ дозволить контроль над її поставками нафти.

"Наближається момент, коли можна буде говорити про набагато жорсткіший режим, стосовно тіньового флоту, і обсягів нафти, які Росії дозволено поставляти на ринок", - пояснив він, додавши, що за цими напрямками США "варто активізуватися".

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЄС запровадить нові санкції проти сірих торговців російською нафтою.

Радник Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що США не послаблятимуть санкції проти РФ, якщо Україна скаже, що це не відповідає її стратегії