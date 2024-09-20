Чиновникам та військовим заборонили користуватись Telegram на службі, - РНБО

Працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Про це повідомила пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

19 вересня відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки. Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram.

Очільник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних.

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"Представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо", - йдеться в повідомленні.

Так, з метою мінімізації цих загроз було ухвалено рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до кінця вересня у Раді буде внесено законопроєкт про регулювання Telegram в Україні.

За даними видання Politico, Росія використовує Telegram для зв’язку на фронті та організації диверсій.

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