Умєров звільнив двох заступників Буданова: це рішення з головою ГУР не погоджували, - ЗМІ
Міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення про звільнення двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова - Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".
За даними видання, Умєров вивів їх у розпорядження.
Зазначається, що Зайцева та Остапенка звільнили близько тижня тому.
Обох називають людьми колишнього міністра оборони, а зараз посла в Словенії Андрія Тарана.
За інформацією "Бабеля", з Будановим не радилися щодо звільнення його заступників і відповідно не погоджували це рішення.
Як повідомили джерела видання, знайомі з ситуацією, таке рішення ухвалили у Зеленського, щоб послабити Буданова.
Зазначимо, що повноваження звільняти заступників начальника ГУР належать міністру оборони, а той підпорядковується президенту.