Умєров звільнив двох заступників Буданова: це рішення з головою ГУР не погоджували, - ЗМІ

Міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення про звільнення двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова - Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

За даними видання, Умєров вивів їх у розпорядження.

Зазначається, що Зайцева та Остапенка звільнили близько тижня тому.

Обох називають людьми колишнього міністра оборони, а зараз посла в Словенії Андрія Тарана.

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За інформацією "Бабеля", з Будановим не радилися щодо звільнення його заступників і відповідно не погоджували це рішення.

Як повідомили джерела видання, знайомі з ситуацією, таке рішення ухвалили у Зеленського, щоб послабити Буданова.

Зазначимо, що повноваження звільняти заступників начальника ГУР належать міністру оборони, а той підпорядковується президенту.

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