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Умєров звільнив двох заступників Буданова: це рішення з головою ГУР не погоджували, - ЗМІ

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Умєров звільнив двох заступників начальника ГУР Буданова

Міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення про звільнення двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова - Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель". 

За даними видання, Умєров вивів їх у розпорядження.

Зазначається, що Зайцева та Остапенка звільнили близько тижня тому.

Обох називають людьми колишнього міністра оборони, а зараз посла в Словенії Андрія Тарана.

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За інформацією "Бабеля", з Будановим не радилися щодо звільнення його заступників і відповідно не погоджували це рішення.

Як повідомили джерела видання, знайомі з ситуацією, таке рішення ухвалили у Зеленського, щоб послабити Буданова. 

Зазначимо, що повноваження звільняти заступників начальника ГУР належать міністру оборони, а той підпорядковується президенту.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Andrew Moon
    У нього відосіки кращі ніж у найвеличнішого?
  • Тонка червона лінія
    ГУР має підпорядковуватись Генштабу ЗСУ, а не якомусь цивільному "незнайці", що бездумно виконує будь-які капризи очільника ОПи.
    А так і до Буданова черга дійде, якщо і далі буде проводити успішні й гучні операції вглибині території пітьми.
  • Andrew Moon
    рішення ухвалили у Зеленського, щоб послабити Буданова.

     Опнять і плакать. Сільний Буданов угражал власті...
    А серйозно - дятел який армію бачив тільки в кіно звільняє розвідників щоб, млять, когось "послабити". Таке собі павуччя в банці...
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