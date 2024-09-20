Путін не поїде до Мексики на інавгурацію президентки Шейнбаум, - МЗС РФ

Російський диктатор Володимир Путін не полетить до Мексики на інавгурацію обраної президентки Клаудії Шейнбаум, замість нього на урочисту церемонію вирушить призначений представник.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RTVI розповів директор латиноамериканського департаменту МЗС Росії Олександр Щетинін.

Як зазначається, офіційне запрошення на інавгурацію мексиканської президентки, яку заплановано на 1 жовтня, Путіну направили в серпні.

"Ми таке запрошення отримали, ми вдячні мексиканській стороні за це. Президент РФ призначив свого представника, про що ми мексиканців належним чином поінформували. Там буде представник президента, який представлятиме главу нашої держави", - повідомив Щетинін.

А його словами, "Москва діє відповідно до існуючої протокольної практики та тих зобов'язань, які є у російського лідера".

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Нагадаємо, Мексика запросила російського диктатора Путіна на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум. Згодом Україна попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Шейнбаум, оскільки країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Слідом за цим Європейський Союз також попросив Мексику заарештувати російського правителя Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум.

Своєю чергою чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що не зможе заарештувати кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт Путіна ще минулого року через депортацію українських дітей до РФ. Таким чином він може бути заарештований у країнах-учасницях Римського статуту.