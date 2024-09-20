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Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд, - фон дер Ляєн

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Євросоюз надає Україні кредит на €35 мільярдів

Європейська комісія виділяє для України кредит у розмірі 35 мільярдів євро в рамках обіцянки G7.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Невпинні напади Росії означають, що Україна потребує подальшої підтримки ЄС. Це ще один великий внесок у відновлення України", - наголосила вона.

Позику надають у межах плану G7 щодо залучення коштів шляхом майбутніх прибутків від заморожених російських активів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентка ЄК у Києві оголосить про виділення Україні кредиту на 35 мільярдів євро, – FT  

Євросоюз надає Україні кредит на €35 мільярдів

Як повідомлялося, Євросоюз має намір надати Україні нові кредити на суму до 40 млрд євро до кінця року, незалежно від участі США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

У п'ятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України.

Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    https://t.me/taraspovidomlyae/52254 @ "Україна вже може виробляти по 16 одиниць САУ "Богдана" на місяць. Вартість однієї - приблизно 3 млн євро.
    Вона не має такої автоматизації, як САУ Caesar, і має ряд недоліків, але виробляється швидко, простіша в експлуатації, коштує дешевше і все одно надійна.".

    Крім того, Україна https://focus.ua/uk/*******-novosti/661052-v-ukrajini-rozroblyayut-buksiruvaniy-variant-155-mm-*******-bogdana-b-shcho-vidomo активно працює над створенням буксируваної версії 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана". Вартість такого варіанту гаубиці оцінюється в $1,5-2 млн.



  • saimansay
    снова кацапи приємно завопят "мі терпіли"
  • Tierre
    Да насрати, хто там що приписав у заслуги - країна загинути може, а вам муляє, щоб якась зеля собі щось не приписала! Най він все що завгодно собі приписує, аби захисники України були добре озброєні.
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