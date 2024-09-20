Війна в Україні впливає на внутрішню політику США та на соціальну структуру країни, - The Hill

Війна в Україні виявила деякі військові недоліки Заходу, в тому числі недостатній промисловий потенціал Америки для поповнення запасів озброєнь і критично важливих боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

Згідно з одним з опитувань, 66% республіканців хотіли б, щоб США заохочували Київ до переговорів з Москвою, тоді як більшість демократів (62%) виступають за те, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Партійний розкол у зовнішній політиці поширюється навіть на сприйняття того, яка країна є головним супротивником Америки: республіканці найбільше занепокоєні Китаєм, тоді як демократи передусім стурбовані Росією, зазначає геостратег Брахма Челлані.

Американська допомога не змогла переломити хід війни в Україні й Росія продовжує повільно просуватися. Однією з ключових причин цього є те, що Україні більше, ніж зброя й фінансування, потрібні новобранці для поповнення її сил.

"Війна також несе приховані наслідки, включаючи інфляцію всередині країни. Опитування показало, що 49% американців підтримують переговори між Україною та Росією, щоб витрати американських домогосподарств більше не зростали", - пише Челлані.

Приховані наслідки війни в Україні також поширюються на геополітичну сферу, зокрема, перешкоджаючи здатності США реагувати на більш серйозний виклик, з яким вони стикаються з боку Китаю. Крім того, деякі країни починають розглядати альтернативу долара, що може послабити його вплив, особливо у сфері нафтових ринків.

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"З огляду на те, що військові ресурси США вже виснажені через участь у війнах в Україні та на Близькому Сході, вони потребують більш реалістичного балансування своїх ключових геополітичних цілей у той час, коли більшість американців вважають, що їхня могутність на світовій арені зменшується", - додає Челлані.

Крім того, затяжна війна в Україні не в інтересах Америки. Але припинення війни вимагає діалогу і дипломатії, яких Байден уникає з Путіним.

Нагадаємо, у новій стратегії на 2024 рік, яку ухвалили військово-морські сили США, однією з цілей вказано "готовність до можливості війни з Китайською Народною Республікою до 2027 року". Крім того, у командуванні ВМС стверджують, що у США є й інші ''конкуренти, з якими потрібно боротися, зокрема Росія, Іран і ліванське угруповання бойовиків "Хезболла".

Як йдеться в документі, інша основна мета ВМС США - "посилення довгострокової переваги".