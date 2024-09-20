Із 23 вересня в пункті пропуску "Корчова-Краківець" можливе ускладнення руху, - Держприкордонслужба
У Держприкордонслужбі попереджають про можливе ускладнення руху у пункті пропуску на кордоні з Польщею через ремонтні роботи.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Звертаємо увагу громадян, які планують перетинати кордон у пункті пропуску "Корчова-Краківець". За інформацією, отриманою від польської сторони, з 23 вересня планується заміна асфальтного покриття в межах пункту пропуску "Корчова" на напрямку вʼїзд в РП (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, роботи можуть спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування. Попередньо роботи триватимуть до початку листопада 2024 року.
"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетинання кордону", - додали в ДПСУ.