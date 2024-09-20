Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваного відправили під варту до 16 листопада

41-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві людини на автозаправній станції у Святошинському районі Києва, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"За клопотанням прокурорів Святошинської окружної прокуратури м.Києва 41-річному киянину, підозрюваному в умисному вбивстві пенсіонера на автозаправній станції, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний жодних показань не дає, мотивів своїх вчинків не пояснює.

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Нагадаємо, що вранці 18 вересня повідомлялося, що біля заправки на Кільцевій дорозі у Святошинському районі Києва впритул застрелили 65-річного чоловіка.

Як повідомляли правоохоронці, чоловік підходив до свого автомобіля марки "Хонда Акорд", у цей час до його машини також підійшов незнайомець зі зброєю в руках.

Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл впритул. Убивця забрав ключі від машини, сів за кермо автомобіля вбитого та поїхав. Згодом підозрюваного затримали. Ним виявився киянин, який не зміг пояснити своїх дій, оскільки, ймовірно, перебував під дією невідомих препаратів.

Згодом йому повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні й зберіганні боєприпасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування триває.

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