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Енергетика, бомбосховища, зброя: Зеленський розповів, на що підуть 35 млрд євро кредиту від ЄС

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Зеленський розповів, куди витратять 35 млрд євро від ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що наданий Єврокомісією кредит у 35 млрд євро планують витратити, зокрема на енергетику, бомбосховища та придбання вітчизняної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист, на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах - це великий дефіцит для нас", - пояснив президент.

Також, заявив Зеленський, гроші витрачатимуться на зброю, передусім українського виробництва. 

"Дрони далекобійні, ракети. Наші дрони далекобійні сьогодні вражають ворога. Вони дешевші, ніж у наших партнерів, але ми вдячні партнерами за ту якісну зброю, яку вони запроваджують. Тому частину цих коштів ми готові витрачати і на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі", - додав глава держави.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд.

Також фон дер Ляєн зазначала, що ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Валерій Кваша
    Краще б ти пішов...!
  • Володимир Мик
    Зелені запланували:
    На 14,3 млрд гривень ЗРОСТУТЬ витрати на утримання всіх органів державної влади.
    Такі витрати складуть понад 130 млрд гривень.
    Найбільше видатки зростуть:
    - на ПРОКУРАТУРУ - плюс 3,56 млрд грн;
    - на ПОДАТКОВУ - плюс 3,17 млрд грн;
    - на ФОНД ДЕРЖМАЙНА - плюс 2,07 млрд грн;
    - на СУДИ - плюс 1,64 млрд грн;
    - на БЕБ - плюс 0,6 млрд грн.
    Водночас Уряд заморозив соціальні стандарти - індексація пенсій та інших виплат не відбудеться. А на освіту видатки зменшаться.
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    А можна контроль за цими грошами впровадити і всіх, хто хоч євроцент вкрав садити у в'язницю у ЄС?
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