Гурт "Океан Ельзи" випустив перший за 8 років альбом "Той день"
Український рок-гурт "Океан Ельзи" презентував новий альбом "Той день". Це перша платівка музикантів за останні вісім років їхньої творчості.
Про це гурт повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Альбом "Той день" став десятим студійним альбомом гурту ОЕ. До платівки увійшли 12 нових композицій.
Це і пісня "Мукачево", кліп на яку гурт представив днями, а також "Шіле", "Вогонь", "Без образ", "Пісня пісень" тощо.
Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту – він легкий, надихаючий і справжній", - прокоментував лідер гурту Святослав Вакарчук.
Усі композиції написані у різний період: деякі написані нещодавно, а деякі - 3−4 роки тому.
Символіка обкладинки альбому
Як і в пісні "Мукачево", на обкладинці альбому також є відсилка до рідного міста Вакарчука. На ньому зображена стилізована квітка сакури, яка, як пояснили музиканти, є "символом пробудження життя і щорічного переродження".
"Всі ці пісні ми випускали з великою душею і з великою радістю, що тепер багато людей зможуть нарешті почути те, над чим ми так довго працювали", - додали "Океан Ельзи".
Слухати новий альбом можна за посиланням.