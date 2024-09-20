Гурт "Океан Ельзи" випустив перший за 8 років альбом "Той день"

Український рок-гурт "Океан Ельзи" презентував новий альбом "Той день". Це перша платівка музикантів за останні вісім років їхньої творчості.

Про це гурт повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Альбом "Той день" став десятим студійним альбомом гурту ОЕ. До платівки увійшли 12 нових композицій.

Це і пісня "Мукачево", кліп на яку гурт представив днями, а також "Шіле", "Вогонь", "Без образ", "Пісня пісень" тощо.

Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту – він легкий, надихаючий і справжній", - прокоментував лідер гурту Святослав Вакарчук.

Усі композиції написані у різний період: деякі написані нещодавно, а деякі - 3−4 роки тому.

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Символіка обкладинки альбому

Як і в пісні "Мукачево", на обкладинці альбому також є відсилка до рідного міста Вакарчука. На ньому зображена стилізована квітка сакури, яка, як пояснили музиканти, є "символом пробудження життя і щорічного переродження".

"Всі ці пісні ми випускали з великою душею і з великою радістю, що тепер багато людей зможуть нарешті почути те, над чим ми так довго працювали", - додали "Океан Ельзи".

Слухати новий альбом можна за посиланням.

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