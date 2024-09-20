Офіс оборонних інновацій ЄС вже працює у Києві, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що у Києві вже розпочав роботу Офіс оборонних інновацій Євросоюзу.

Про це вона заявила під час пресконференції із президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наш Офіс оборонних інновацій ЄС уже працює зі співробітниками ЄС тут, у Києві, і групою підтримки в Брюсселі. Він працюватиме як хаб для зв'язку між українською та європейською оборонною промисловістю", - зазначила вона.

За словами президентки Єврокомісії, українська оборонна промисловість - одна з найбільш провідних, тому це принесе користь обом сторонам.

"Тому ми дуже сподіваємося на поглиблення наших зв'язків у цій царині ще до того, як ви вступите до Європейського Союзу", - додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у травні повідомлялось, що Європейський Союз розпочав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві. Очікується, що він стає своєрідним мостом між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами.

Читайте: ЄС фінансує оборонні заводи в Україні коштами від активів РФ, вже є замовлення