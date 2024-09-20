Маємо максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру, який зможе поставити крапку в цій війні, - Зеленський

Потрібно максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру, який зможе поставити крапку у війні, яка ніколи не стане трьома крапками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

"Я хочу подякувати за нашу спільну роботу заради реалізації Формули миру - єдиний реальний формат завершення війни справді справедливим і тривалим миром. Ми маємо максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру - саміт, який зможе поставити крапку в цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане трьома крапками", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що всі в Європі однаково зацікавлені в мирі.

"Мир - це не заморожування війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом і мораллю. Мир має бути надійним і таким буде. Я в цьому впевнений. Я вдячний усім, хто нам допомагає", - додав президент.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд.

Також фон дер Ляєн зазначала, що ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України.