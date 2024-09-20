Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн: Подякував за надання енергетичної підтримки ЄС для України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував за всі зусилля ЄС, щоб забезпечити Україні більше підтримки перед зимовим періодом.

"Сьогодні ми детально обговорили, що може бути зроблено разом, яке постачання потрібне, які кошти. Оперативність реалізації всіх наших домовленостей має вирішальне значення", - розповів він.

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Окремо президент подякував за оголошення напередодні додаткової енергетичної підтримки ЄС для України в розмірі близько 160 мільйонів євро.

"Це кошти саме для підготовки до зими, і 100 мільйонів з них надаються з доходів від заморожених російських активів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебуває з візитом у Києві 20 вересня, оголосила, що Європейська комісія виділяє для України кредит у розмірі 35 мільярдів євро в рамках обіцянки G7.

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