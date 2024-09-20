Перша група українських пілотів завершила підготовку на літаках Alphajet у Франції

У Франції завершила підготовку перша група українських пілотів на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet.

Про це повідомили у генштабі армії Франції, інформує Цензор.НЕТ.

У Збройних силах Франції зазначили, що українській пілоти проходили підготовку з березня 2024 року.

Зазначається, що кількість пілотів, які пройшли відповідний курс, відповідає оперативним потребам України.

"Франція щойно завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet", – йдеться у повідомленні.

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Там зазначили, що центр Повітряних сил Франції готує пілотів для задоволення оперативних потреб Міноборони України з березня 2024 року.

Підготовка українських льотчиків є частиною оборонної допомоги від Франції.

Що відомо про навчання на Alphajet?

Для льотної підготовки пілотів використовуються передані Бельгією модифіковані реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet. Вони оснащені панеллю приладів, що імітує аналогічну у винищувачах F-16.

Для забезпечення належної експлуатації цих літаків та початку навчальних польотів Повітряно-космічним силам Франції довелося в останній момент зупинити процес виведення їх з експлуатації.

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Після завершення навчання українські льотчики, як повідомлялося, мали вирушити до навчального центру в Румунії.