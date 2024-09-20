Перша група українських пілотів завершила підготовку на літаках Alphajet у Франції
У Франції завершила підготовку перша група українських пілотів на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet.
Про це повідомили у генштабі армії Франції, інформує Цензор.НЕТ.
У Збройних силах Франції зазначили, що українській пілоти проходили підготовку з березня 2024 року.
Зазначається, що кількість пілотів, які пройшли відповідний курс, відповідає оперативним потребам України.
"Франція щойно завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet", – йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що центр Повітряних сил Франції готує пілотів для задоволення оперативних потреб Міноборони України з березня 2024 року.
Підготовка українських льотчиків є частиною оборонної допомоги від Франції.
Що відомо про навчання на Alphajet?
Для льотної підготовки пілотів використовуються передані Бельгією модифіковані реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet. Вони оснащені панеллю приладів, що імітує аналогічну у винищувачах F-16.
Для забезпечення належної експлуатації цих літаків та початку навчальних польотів Повітряно-космічним силам Франції довелося в останній момент зупинити процес виведення їх з експлуатації.
Після завершення навчання українські льотчики, як повідомлялося, мали вирушити до навчального центру в Румунії.