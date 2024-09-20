Єврокомісія розробила план підтримки української енергетики у зимовий період, - фон дер Ляєн

Європейська комісія розробила план підтримки української енергетики у зимовий період, завдяки якому вдасться покрити понад 25% енергетичних потреб узимку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Він (План підтримки української енергетики. – Ред.) передбачає відновлення 2,5 ГВт енергопотужностей, а також продовження приєднання України до європейської енергетичної мережі. Крім того, ЄС планує експортувати до України 2 ГВт електроенергії та забезпечити стабільне енергопостачання в усіх регіонах2, - зазначила фон дер Ляєн.

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За її словами, завдяки цьому вдасться покрити понад 25% енергетичних потреб узимку.

"Зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі. Також ми обговорювали питання, які стосуються захисту електростанцій", – додала президентка Єврокомісії.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України. Вона заявила, що Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд.

Раніше також повідомлялося, що ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України.