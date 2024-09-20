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Рашисти вдарили по Одесі: Уламками ракети пошкоджено цивільне судно під прапором Антигуа, є поранені

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Ворог здійснив ракетну атаку на Одесу 20 вересня

Вдень 20 вересня російські війська завдали ракетного удару по припортовій та цивільній інфраструктурі Одеси. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа", - зазначив він. 

Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога.

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Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Кіпер закликав під час оголошення сигналу повітряної тривоги йти до укриття. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півдня.

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Автор: Валерiя Сушкова

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