Наступного тижня всьоме зустрінусь із Зеленським, прихильність до України є непохитною, - Гарріс
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Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про прихильність до українського народу напередодні зустрічі із Володимиром Зеленським.
Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Наступного тижня в Білому домі я всьоме зустрінуся з президентом України Зеленським. Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша прихильність українському народу, який бореться за свою свободу, непохитна", - наголосила Гарріс.
Раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.
Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.