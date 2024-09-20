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У проєкті Держбюджету-2025 запропонували значно збільшити витрати на зарплати українських посадовців, - Южаніна

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Держбюджет 2025: Зарплату посадовцям пропонують підвищити

У проєкті Держбюджету-2025 пропонується збільшити фонд оплати праці низці державних структур.

Про це у Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна, передає Цензор.НЕТ.

Так, фонд плати праці Верховній Раді пропонують збільшити на 26,2%, Офісу Президента - на 11,2%, Кабміну - на 19,7%.

"НАБУ – на 28,2%, прокуратура – на 25,8%, Спеціалізована антикорупційна прокуратура – на 71,2%, БЕБ – на 75%, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку – на 49,6%, Рахункова палата – на 38,2%, НАЗК – на 7,4%, суди – на 9,3%, податкова – на 39,3%, митниця – на 15,4%, Держфінмоніторинг – на 7,7%, РНБО – на 6,3%, Міністерство фінансів – на 4,3%", - зазначила парламентарка.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Юрій Петрович 87df6b20
    нікуя,так відверто наріду в обличчя плюють уперше.Потужно і уперше.
  • Gal
    Озвіріли від вседозволеності вже сучища. Чи то спеціально, провокують? І що, надіються, що встигнуть втекти?
    До речі, знесуни, ви де? То вже кінець епохи бідності, чи то як?
  • Тонка червона лінія
    Ненажерливі зебіли борзіють з кожним днем все більше і більше!
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