Рашисти активізували штурми у напрямку Курахового Донецької області, - DeepState

За останній тиждень російські війська посилили штурмові дії у напрямку Курахового Донецької області. Ворог перегруповує велику кількість піхоти для подальшого просування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Як зазначається, росіяни намагаються продовжувати розвивати свій успіх з Красногорівки у напрямку Гострого, але потрапляють під щільну роботу дронів та артилерії Сил оборони. Таким чином ворог сподівається обійти Георгіївку та Максимільянівку, де російські війська постійно зазнають невдач.

За даними DeepState, активізація ворога в напрямку Курахового посилилася разом з успіхом в районі населених пунктів Українськ - Желанне Перше - Невельське, куди російські війська стягнули багато підрозділів.

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Нині російські загарбники намагаються повністю окупувати Желанне Перше та зачистити місто Українськ, паралельно накопичуючи та перегруповуючи сили для подальшого просування, зокрема у напрямку Гірника.

"Куди буде далі рухатися ворог — покаже тільки час, адже дуже часто вони просто використовують можливості слабких місць, які дозволяють їм йти далі", - додали у DeepState.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування ворога біля Українська, Марфополя, Залізному на Донеччині.

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