Міноборони отримало від Данії 40,7 млн євро на виробництво САУ "Богдана", - Умєров
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Перші 40.7 млн євро з пакету допомоги від Данії в українське виробництво вже на рахунках Міноборони.
Про це у фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
"Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50€ мільйонів на виробництво 18 новітніх артилерійських і, головне, українських САУ "Богдана".
Приклад Данії — це сигнал усім нашим партнерам про важливість інвестування в українську оборонну промисловість.
Дякую Данії за підтримку та послідовність", - розповів Умєров.