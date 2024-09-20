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Міноборони отримало від Данії 40,7 млн євро на виробництво САУ "Богдана", - Умєров

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САУ Богдана

Перші 40.7 млн євро з пакету допомоги від Данії в українське виробництво вже на рахунках Міноборони.

Про це у фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50€ мільйонів на виробництво 18 новітніх артилерійських і, головне, українських САУ "Богдана".

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Приклад Данії — це сигнал усім нашим партнерам про важливість інвестування в українську оборонну промисловість.

Дякую Данії за підтримку та послідовність", - розповів Умєров.

Рустем Умєров про допомогу Данії

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • жовтоблакитний
    ну, хорошо, шо дали под определенное количество. сколько б там не спионерили, а 18 изделий придется предъявить...
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
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