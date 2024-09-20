Окупанти вдарили по Харкову КАБами: Відомо про трьох постраждалих (оновлено)
Російські війська атакували Харків.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдають ударів. Харків та район - перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою міський голова Ігор Терехов повідомив про звуки вибухів у місті.
"У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні!" - написав він
Крім того, Повітряні сили попереджали про пуски КАБів тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині!
"Харків - в укриття!" - попередили в Повітряних силах.
Оновлена інформація
Пізніше Синєгубов повідомив, що окупанти завдали по місту Харків двох ударів КАБами. Екстрені служби виїхали на місця влучань.
На цю хвилину - без постраждалих.
За попередніми даними, влучання у Слобідському та Основʼянському районах.
Міський голова Тарехов повідомив про постраждалих: "Маємо інформацію про двох постраждалих після прильоту".
Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох.