Сумська ОВА відмовлялася від релокації пансіонату в Сумах, пояснювали це небажанням людей, - Жолнович

Сумська ОВА відмовлялася від релокації геріатричного пансіонату, який 19 вересня обстріляли війська РФ. Це пояснювалось небажанням самих людей.

Про це заявила глава Мінсоцполітики Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо геріатричного центру - там і я була, і моя заступниця, ми навіть список можливих місць для релокації надали, і є відповідні звернення, але обласна адміністрація відповіла, що самі люди відмовляються, тому що вони не хочуть переміщатися. Хоча я не впевнена, що це дійсно так", - поінформувала міністерка.

За словами Жолнович, є відповідний порядок, згідно з яким передбачено обов'язкову релокацію всіх закладів, у яких проживають люди, зокрема, якщо вони розташовані від критичної інфраструктури на відстані 2 м, 50 кілометрів від кордону та 100 км від зони бойових дій.

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"Ми так само, як і ви, неодноразово зверталися до обласної Сумської адміністрації з вимогою перевезти ті заклади... Ми не маємо повноважень на них вплинути, зобов'язати", - додала глава Мінсоцполітики.

Жолнович зазначила, що днями набула чинності норма, що дозволяє Національній соціальній службі складати протоколи про такі випадки, коли засновники закладів не вживають жодних дій.

Нагадаємо, 19 вересня 2024 року російські війська обстріляли пансіонат для людей похилого віку в Сумах.

Внаслідок атаки 1 особа загинула, а 13 дістали поранення.

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