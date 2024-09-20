Від початку доби на фронті відбулося 123 ворожі атаки, третина з них - на Курахівському напрямку, - Генштаб

Противник не припиняє спроби просуватися в глибину території України. За сьогодні відбулося 123 ворожі атаки. Найбільш активно ворог діє на Курахівському напрямку, де провів третину від усіх атак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 20 вересня.

Обстріли території України

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, від обстрілів артилерії постраждали Миколаївка, Велика Писарівка, Рясне, Порозок, Лугівка, Покровка, Бояро-Лежачі, Бруски, Леміщино. Також ворог двічі гатив з РСЗВ по Лугівці.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи штурмують позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, на цей час тривають два бойові зіткнення.

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Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу населених пунктів Степова, Новоселівка, Синьківка та Лозова. П’ять боєзіткнень триває дотепер.

Ситуація на Сході

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Тернів та Зарічного. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили вже вісім ворожих атак, ще три боєзіткнення досі тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили атаку супротивника поблизу Виїмки.

За підтримки штурмової авіації на Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог проводив шість атак. Сьогодні агресор атакує біля населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка. Наші захисники дають гідну відсіч противнику, три атаки вже завершено, дотепер точаться ще три боєзіткнення. Авіація агресора завдала бомбових ударів по населеному пункту Торецьк та Клебан-Бик.

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З початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селідового та Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 16 атак противника, п’ять боєзіткнень ще тривають.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Курахівському напрямку, де загарбники 40 разів атакували наші підрозділи. Підрозділи російських військ намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желаного Першого, Георгіївки, Дальнього, Олександрівки, Катреринівки та Костянтинівки. На даний час 10 штурмів тривають.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку загарбники вісім разів безуспішно атакували позиції українських військ поблизу Вугледару, Пречистівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами населений пункт П’ятихатки. Також, ворожі підрозділи безуспішно намагалися просунутися в напрямку Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

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Операція у Курській області

Триває операція Сил оборони України в Курській області. З початку доби авіація ворога завдала 21 авіаудар, скинувши при цьому 27 керованих авіабомб по території РФ.