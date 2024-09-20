Рішення про заборону Telegram не стосується офіційних каналів органів влади, - секретар РНБО Литвиненко

Рішення Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) щодо обмеження використання месенджера Telegram має рекомендаційний характер для Кабінету Міністрів і не стосується офіційних Telegram-каналів органів державної влади.

Про це йдеться в коментарі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка щодо питання використання Telegram, опублікованому на фейсбук-сторінці відомства, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), яке відбулося 19 вересня 2024 року, було розглянуто питання використання Telegram.

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За результатами наради рекомендовано обмежити використання функції месенджера Telegram для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях.

Рішення НКЦК носить рекомендаційний характер для Уряду, проте не стосується офіційних тelegram-каналів органів державної влади", - йдеться у коментарі.

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