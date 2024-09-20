Правоохоронним органам варто зайнятися "творчістю" Кварталу 95. Закон має бути застосований до всіх, - нардепка "ЄС" Фріз

Після того, як студія "Квартал 95" у програмі "Вечірній квартал" використала відео загиблого воїна Юрія Назаренка без дозволу його родини, правоохоронним органам варто зайнятися "творчістю" колектива, адже закон, який передбачає відповідальність за приниження українських захисників, має бути застосований до всіх без виключення.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила членкиня Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони, нардепка "ЄС" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ

"Експлуатація військових, знущання над родинами загиблих і тими хто втратив усе через війну – фірмовий стиль "Кварталу 95".

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"Гумористи" вчергове зганьбилися, адже в своєму черговому номері, про переговори з рф, використали відео з військовослужбовцями, які загинули на війні.

Обличчя цих військових заблюрили, але родини, друзі, бойові побратими точно знають що це їхні близькі. І їхні близькі точно НЕ давали згоду на участь в подібному фарсі.

Родини військовослужбовця,та його побратими, вимагають публічних вибачень від Студії "Квартал 95" за цей ганебний номер, видалення відео-матеріалів з усіх майданчиків!

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А правоохоронним органам варто зайнятися "творчістю" Кварталу, адже закон, який передбачає відповідальність за приниження українських захисників, має бути застосований до всіх без виключення, навіть не дивлячись на те чий він друг/кум/брат/сват", - заявила Фріз.

Нагадаємо, студія "Квартал 95" у програмі "Вечірній квартал" використала відео загиблого воїна Юрія Назаренка. Його дружина заявила, що не давала дозволу на використання.