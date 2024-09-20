Біля Південноукраїнської АЕС протягом трьох ночей літали безпілотники, - МАГАТЕ

Експерти МАГАТЕ, які присутні на Південноукраїнській АЕС, зафіксували проліт безпілотників лише за кілька кілометрів від станції протягом трьох ночей за тиждень.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що протягом минулого тижня тричі вночі кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося", - йдеться у заяві.

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Зазначається, що команді МАГАТЕ довелося ховатися в укриття протягом двох з цих ночей, в тому числі пізно ввечері в середу, коли було чути безпілотники і постріли.

Команди МАГАТЕ, присутні на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській атомних електростанціях та майданчику ЧАЕС, повідомили, що попри триваючу війну ядерна та фізична ядерна безпека на станціях підтримується.