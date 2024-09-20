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На Київщині планується масштабний проєкт з будівництва нових очисних споруд

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У Київській області, на території Боярської громади, планується масштабний проєкт з будівництва очисних споруд, які матимуть продуктивність до 5000 м³ стоків на добу. Основною метою проєкту є поліпшення екологічної ситуації в регіоні, зокрема забезпечення якісної очистки господарсько-побутових стічних вод від села Крюківщина.

очисні споруди у Крюківщині

Ініціатором цього масштабного проекту став житель та активний громадський активіст Крюківщини Олександр Буряк.

Згідно з проєктом, розробленим ПП "Укрбіотал-проект", очисні споруди будуть використовувати передову технологію біологічного очищення стоків "BIOTAL". Установка повністю автоматизована і не потребує постійної присутності обслуговуючого персоналу.

Вода після очищення відповідатиме всім нормативним показникам і зможе бути скинута в річку Сіверка для поповнення водних ресурсів.

Буряк Олександр меценат з Крюківщини

"Основні переваги нових очисних споруд включають високу ефективність очищення, мінімальний вплив на довкілля, а також можливість автоматичного управління та дистанційного контролю. Важливо відзначити, що будівництво буде відповідати всім екологічним та санітарним вимогам, що зменшить негативний вплив на навколишнє середовище", – зазначає ініціатор проєкту Олександр Буряк.

Будівництво очисних споруд стало критично важливим через значне збільшення кількості домоволодінь у Крюківщині та зростаюче навантаження на існуючу інфраструктуру. За словами Олександра Буряка, завдяки сучасним європейським технологіям, які включають багатоступеневу систему очищення, вода після переробки зможе використовуватися для поливу та інших потреб.

За словами мецената та ініціатора проєкту Буряка, він спрямований на забезпечення безпеки екологічного середовища та поліпшення умов життя мешканців регіону.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Hulio
    О.Буряк нардеп 5-го, 6-го скликання від "блоку Ю.Тимошенко. Нє. Довіра напополам з недовірою.
  • Fjall_Raven
    де той геркулес, який авгієві конюшні коридорів влади від всієї зеленої нечисті, яка там скопичується, нарешті вичистить?
  • Дорофеев Сергей
    Тут есть не дети асфальта? Кто жил в своем доме без водопровода? Вспомните, сколько ведер воды в день носили?
    Я к чему? Население Крюковщины - 12 тысяч человек.
    Мощность очистных 5 тысяч тонн в сутки. Вот!
    400 литров воды на человека - 2 ванных набрать и слить. Для сравнения, по счётчику с колонкой 4-5 тонн в месяц.
    Со стольного Киева дрянь будут лить в Боярку, отстойники в Крюковщине. А шоб народ безмолствовал ему могут (за его деньги) канализацию по улице проложить.
    Через дорогу, в Мархаливке, чтоб местная власть не дулась на стройку на болоте мемориала, голове маленькое кладбище подарили. Такое знаете, личное, маленькое кладбище, на пропитание.
    Ну как я люблю рассказы про маленьких жуликов.
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