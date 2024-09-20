Унаслідок обстрілу окупантами Станіслава загинула жінка

Російські війська сьогодні, 20 вересня, атакували Станіслав Білозерської громади Херсонської області, унаслідок чого загинула жінка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок обстрілу населеного пункту росіяни обірвали життя 74-річної жінки. Вона загинула на місці. Щирі співчуття родичам вбитої", - написав він.

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Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки несумісних із життям травм зазнав 27-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці.