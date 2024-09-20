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Шольц зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку

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Зеленський, Шольц

Канцлер Олаф Шольц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Нью-Йорка.

Про це пише Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

Тоді ж заплановані переговори Шольца з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, повідомляють урядові джерела.

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Зеленський хоче представити "план перемоги" в оборонній боротьбі проти російських окупантів під час свого візиту до США. На четвер у Вашингтоні запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

"Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, російська загарбницька війна, залишається на порядку денному", – сказав високопоставлений урядовець, який не побажав бути названим, на брифінгу, присвяченому поїздці канцлера.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Олександр Панченко fa99e563
    Не в тому Нью-Йорку
  • Консулъ Лаптевых 012b4e17
    Які претензії до Німеччини взагалі можуть бути? Вони найбільше допомоги з європейських країн дали плюс мільйон українців у себе прихистили і не як поляки, а з солідними виплатами. Зі свого бюджету
  • Jolli Rabbit
    Ракети треба виробляти свої. Якщо клоуни ракети проміняли на асфальт- треба воювати асфальтом.
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