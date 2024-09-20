Країни Балтії та Польща: Купівля скрапленого газу у РФ підриває згуртованість ЄС

У спільному зверненні голови комісій у справах ЄС парламентів Балтійських країн і Польщі повідомляють, що Європейський Союз повинен якнайшвидше завершити імпорт скрапленого природного газу з Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Продовжуючи закуповувати скраплений природний газ у Росії, Європейський Союз залишається залежним від держави, яка використовує енергію як гібридну зброю та засіб для маніпуляції. Це підриває єдність ЄС і знижує довіру з боку громадськості", - наголошують депутати у зверненні.

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У ньому вони також зазначають, що кожен заплачений Росії за енергію євро допомагає фінансувати війну проти України і також є прямою загрозою для ЄС.

За словами депутатів, імпорт із Росії необхідно повністю припинити за допомогою політичної волі. Вони зазначають, що термінали скрапленого природного газу, що існують і будуються, мають виконати свою початкову мету: урізноманітнити маршрути імпорту газу і дозволити ЄС припинити імпорт газу з Росії, а не навпаки. "Ці потужності не повинні стати лазівкою, через яку російський газ потраплятиме до Європи", - наголошують голови комісій.

У зверненні закликають Європейську комісію, Європейський парламент, парламенти та уряди держав-членів ЄС діяти швидко, щоб досягти поставленої Європейською комісією мети та встановити 1 січня 2027 року терміном остаточного завершення імпорту газу з Росії.

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У листі наголошується, що рішення завершити імпорт енергії з Росії має бути довгостроковим зобов'язанням. "Ми маємо залишатися непохитними в тому, що стосується зміцнення наших безпеки та стійкості, шукаючи рішення, що відповідають цінностям Євросоюзу", - йдеться у зверненні.

Депутати закликають продовжити дипломатичні зусилля щодо зміцнення відносин з надійними постачальниками енергії з інших регіонів, наприклад, Центральної Азії, Близького Сходу, США та Норвегії, щоб забезпечити стабільне та різнобічне енергопостачання. Це дозволить не допустити ситуацію, в якій залежність Євросоюзу від російської енергії зміниться на залежність від будь-якого іншого нестабільного постачальника.

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Голови комісій у справах ЄС парламентів Естонії, Латвії, Литви та Польщі на початку тижня зустрілися у Вільнюсі, щоб обговорити спільні пріоритети, такі як захист зовнішнього кордону та енергетична безпека.