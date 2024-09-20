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Австралія може передати Україні списані танки M1A1 Abrams, - ЗМІ

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танк M1A1 Abrams

Збройні сили України можуть отримати від Австралії списані танки M1A1 Abrams загальною вартістю $550 млн. За інформацією видання  The Sydney Morning Herald, уряд Австралії наразі обговорює це з адміністрацією президента США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Анонімні джерела в уряді Австралії розповіли виданню, що міністр оборони Річард Марлз вивчає, як здійснити постачання танків відповідно до правил експорту оборонної продукції США, оскільки йдеться про танки американського виробництва.

У лютому міністр заявив, що відправка танків в Україну "не стоїть на порядку денному", проте згодом пом'якшив риторику, заявивши минулого місяця, що "існує цілий ряд можливостей, про які ми говоримо з урядом України".

Видання нагадує, що у липні Австралія списала 59 танків M1A1 Abrams американського виробництва, які ніколи не використовувалися, їх замінюють на новіші моделі. Також цього року уряд списав вертольоти MRH-90 Taipan замість того, щоб надати їх на запит України.

Українська громада Австралії висловила обурення тим, що списане військове обладнання, включаючи патрульні машини та надувні човни, виставляється на онлайн-аукціони для автолюбителів, замість бути відправленим Україні.

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Раніше Пітер Ліхі, який обіймав посаду командувача австралійської армії у 2003-2008 рр. і керував прийняттям на озброєння Abrams M1A1, сказав: "Я не розумію, чому ці танки не пропонуються Україні. Хоча ми їх виводимо з озброєння, це дуже якісні машини, потрібно лише забезпечити належне обслуговування, до них є запчастини, а українці дуже хочуть їх отримати".

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що танки "є невід'ємною частиною нашої сухопутної оборони, і наші солдати їх потребують". "Якщо Австралія надасть їх Україні безпосередньо, або опосередковано через США, ми з радістю приймемо їх і знайдемо їм хороше застосування", - додав він.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Дужан Міхал
    Я розумію, що Україні потрібно все. І списані танки також. Але чи розуміють в західній коаліції, що виграти війну списаною технікою і зброєю 50-річної давнини неможливо. Особливо якщо ще й за руки тримають. Щоб простроченим снарядом куди не стрілив. Якщо коротко. Мразота цей нами жаданий західний світ. Не очікував, що так станеться. Думав що росії торба буде дуже швидко. Бо проти неї цивілізація.
  • polini orop
    Питання обслуговування стоїть гостро , танки не для параду а для війни
  • Beta Human
    А може і не передати.
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