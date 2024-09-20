Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру частково зруйновано будівлю освітнього центру, поранено 1 людину, - ОВА
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Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру частково зруйновано будівлю освітнього центру. Також постраждав 19-річний хлопець.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Дніпро. Частково зруйновано будівлю освітнього центру.
Постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні ссадна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу.
Окрім будівлі, потрощені 11 авто", - повідомив Лисак.
Раніше Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Дніпро.