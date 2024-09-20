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1-й штурмовий батальйон 3-ї ОШБр шукає людей у підрозділ: "Усі необхідні знання, навички та досвід ми забезпечимо". ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

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Володимир Фокін

1-й штурмовий батальйон 3-ї ОШБр опублікував список наявних у них вакансій та закликає українців долучатися до лав ЗСУ.

Відповідне оголошення розмістив на своїй сторінці у фейсбуці командир 1 штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир Фокін, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі вітаю, з ким не знайомий - мій позивний "Фока", я командир 1 штурмового батальйону @1st.shturm.bat 3 оШБР @ab3.army . 24.02.2022 року почав свій бойовий шлях солдатом.

Багато про себе розповідати не буду, краще спитайте у моїх підлеглих, тому перейду одразу до справи. Нарешті у звʼязку з розширенням "штатки" батальйону терміново потребуємо поповнення особовим складом. Головне - дисципліна та вмотивованість людини, усі необхідні знання, навички та досвід ми забезпечимо‼️ Увага, це не стосується водіїв категорії В,С та механіків з ремонту техніки та звʼязківців, усі інші професії ми навчимо‼️ Також переводимо по відношенню з інших частин, якщо вас відпускає командир‼️

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Чому саме до нас? - ніяких "піджаків", відсутність "совковщини", 99% офіцерів виросли з солдат пройшовши важкий шлях піхотинця, дух братерства в підрозділі, ні яких "тумбочок" та іншої статутної х*ні, гідна підготовка та забезпечення особового складу усім необхідним та багато багато іншого‼️

Кого ми шукаємо в нашу велику родину:

  1. Оператор М2 Browning
  2. Оператор СПГ-9
  3. Медик взводу (бажано з освітою)
  4. Механік-водій М113
  5. Оператор-навідник М113
  6. Номер обслуги МК-19
  7. Номер обслуги 60мм міномету
  8. Номер обслуги 81мм міномету
  9. Номер обслуги 82мм міномету
  10. Сапери
  11. Оператор Корсару
  12. Оператор Корнету
  13. Оператор Javelin
  14. Оператори БПЛА різних типів
  15. Водії категорії В,С (з досвідом)
  16. Інженер-електрик
  17. Оператори наземних роботизованих комплексів
  18. Механіки автомобільної техніки (з досвідом)
  19. Механіки броньованої техніки
  20. Звʼязківці (з досвідом)

По всім питанням писати або в особисті повідомлення в Instagram або краще в Telegram на імʼя: foka_ab3

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Дуже велике прохання писати зацікавлених людей, які точно знають чого хочуть. Одразу кидаємо резюме. Якщо вам не відповіли не одразу - не біда, з вами обовʼязково звʼяжуться! Дякую за увагу", - розповів Фокін.

Вакансії у 3-й ОШБр
Вакансії у 3-й ОШБр
Вакансії у 3-й ОШБр

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • zakvova
    Юра ми ж тобою пишаємось! Ти з F-16 коментар пишеш?
  • Luiza
    Женіть 🤡 з дермаком з влади ...а потім і люди з'являться ... зраду з ОПи ...спинами не прикриєш !!!
  • НБ
    Щось у нас замало живих Героїв України. Зелєнскій охоче дає "Героя" загиблим. Навіть коли дають "Героя" живому то дуже швидко "чомусь" він гине на фронті. Напрошується висновок що живі Герої України владі не потрібні. А якщо в містах і селах днем з вогнем не знайти живого Героя України після 10 років війни з *********** то ставати Героєм, тобто мертвим Героєм, не хоче ніхто. Може Зєлєнскій боїться що справжній Герой України пристрелить його під час вручення медалі або трахне канделябром в скроню і припинить цей "********* цирк"? І на телемарофоні Героїв нема. Та ветеранів щось занадто часто не поважають. Та й ставлення до батьків загиблих Героїв зі сторони чиновників якесь байдуже. І от потенційний рекрут дивиться на всю цю офіційну фуйню і розуміє що рекрутується він "в один кінець", а батькам, жінці, та дітям буде тільки гірше. Де "пряник"? А його держава не пропонує. Діти та члени родин чиновників і самі чиновники та багатії не рвуться воювати за своє привілейоване становище і майно. Вони хочуть щоб це робили мобілізовані бідняки примусово. А потім ці чиновники сумно схиливши сивочолі голови скажуть "А вам, люди в берцях, велика шана" і поїдуть відпочивати від турбот життєвих на острова Карібського басейну... Сама ідея "мертвих Героїв" гнила по суті бо якщо немає живого прикладу мужності для молоді то звідки зявляться мотивовані рекрути? Жертви "бусифікації" війну не виграють...
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