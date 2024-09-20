1-й штурмовий батальйон 3-ї ОШБр шукає людей у підрозділ: "Усі необхідні знання, навички та досвід ми забезпечимо". ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
1-й штурмовий батальйон 3-ї ОШБр опублікував список наявних у них вакансій та закликає українців долучатися до лав ЗСУ.
Відповідне оголошення розмістив на своїй сторінці у фейсбуці командир 1 штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир Фокін, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі вітаю, з ким не знайомий - мій позивний "Фока", я командир 1 штурмового батальйону @1st.shturm.bat 3 оШБР @ab3.army . 24.02.2022 року почав свій бойовий шлях солдатом.
Багато про себе розповідати не буду, краще спитайте у моїх підлеглих, тому перейду одразу до справи. Нарешті у звʼязку з розширенням "штатки" батальйону терміново потребуємо поповнення особовим складом. Головне - дисципліна та вмотивованість людини, усі необхідні знання, навички та досвід ми забезпечимо Увага, це не стосується водіїв категорії В,С та механіків з ремонту техніки та звʼязківців, усі інші професії ми навчимо Також переводимо по відношенню з інших частин, якщо вас відпускає командир
Чому саме до нас? - ніяких "піджаків", відсутність "совковщини", 99% офіцерів виросли з солдат пройшовши важкий шлях піхотинця, дух братерства в підрозділі, ні яких "тумбочок" та іншої статутної х*ні, гідна підготовка та забезпечення особового складу усім необхідним та багато багато іншого
Кого ми шукаємо в нашу велику родину:
- Оператор М2 Browning
- Оператор СПГ-9
- Медик взводу (бажано з освітою)
- Механік-водій М113
- Оператор-навідник М113
- Номер обслуги МК-19
- Номер обслуги 60мм міномету
- Номер обслуги 81мм міномету
- Номер обслуги 82мм міномету
- Сапери
- Оператор Корсару
- Оператор Корнету
- Оператор Javelin
- Оператори БПЛА різних типів
- Водії категорії В,С (з досвідом)
- Інженер-електрик
- Оператори наземних роботизованих комплексів
- Механіки автомобільної техніки (з досвідом)
- Механіки броньованої техніки
- Звʼязківці (з досвідом)
По всім питанням писати або в особисті повідомлення в Instagram або краще в Telegram на імʼя: foka_ab3
Дуже велике прохання писати зацікавлених людей, які точно знають чого хочуть. Одразу кидаємо резюме. Якщо вам не відповіли не одразу - не біда, з вами обовʼязково звʼяжуться! Дякую за увагу", - розповів Фокін.