На фронті відбулося 190 бойових зіткнень, найбільше на Курахівському напрямку, - Генштаб ЗСУ

З початку доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 190 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України чотири ракетних удари, застосувавши 5 ракет, 54 авіаудари із застосуванням 67 КАБів, також задіяли 671 дрон-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив більше 3700 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони відбили два штурми противника, ще одне боєзіткнення на даний час триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 64 окупантів загиблими та пораненими, знищено одну ББМ, три ракетні системи залпового вогню, 51 БпЛА та два автомобіля. Крім того, пошкоджено одну одиницю спеціальної техніки, вісім артилерійських систем та два автомобілі окупанта.

Дев’ятнадцять разів ворог атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова. Три боєзіткнення тривають.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів намагалися просунутися поблизу Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Тернів та Зарічного. Захисники України відбили 17 атак ворога, ще один бій триває поблизу Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили атаку супротивника поблизу Виїмки.

За підтримки штурмової авіації на Краматорському напрямку окупанти здійснили шість штурмових дій в районах Часового Яру, Іванівського та Білої Гори. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки бомбардувальної авіації дев’ять разів атакували поблизу Дачного та Торецька. На околицях Щербинівки до цього часу триває бій.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Зеленого Поля, Маринівки, Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селідового та Новогродівки. Нашими захисниками відбито 30 ворожих атак, два бойових зіткнення ще продовжуються. Найгарячіше сьогодні в районі Новогродівки, де за сьогодні відбулось дев'ять бойових зіткнень.

Попередні втрати агресора склали 264 окупантів вбитими та пораненими, також двома полоненими поповнено обмінний фонд. Крім того знищено один танк, п'ять артилерійських систем, дев'ять одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної та десять одиниць мототехніки. До того ж пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки та сім артилерійських систем.

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На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 52 бойових зіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка. 44 атаки відбито, ще вісім – триває дотепер.

На Времівському напрямку за підтримки авіації сьогодні агресор 12 разів штурмував передній край оборони в районах Вугледару, Пречистівки та Богоявленки. Досі тривають дві ворожі атаки.

Бойові дії на півдні

Сьогодні на Оріхівському напрямку агресор шість разів намагався прорвати оборону наших захисників поблизу Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку три спроби ворога захопити позиції наших воїнів зазнали невдачі.