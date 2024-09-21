Ворог атакував Харків КАБами, постраждали 15 осіб (оновлено)

Ввечері 20 вересня ворог наніс удар керованими авіабомбами по Харкову.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили КАБом у проїжджу частину в самому центрі Харкова.



Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання.



Всього по місту зафіксували три удари", - написав чиновник.

Наразі відомо про шестеро постраждалих, серед них 12-річний хлопчик із гострою реакцією на стрес. Одна жінка госпіталізована.

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Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 15 людей, восьмеро з них госпіталізовані.

"До 15 зросла кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова. У всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного дорослого - легкий. Восьмеро постраждалих шпиталізовані", - ідеться у дописі.

За уточненою інформацією по Харкову було три удари - два по Шевченківському району, один по Київському, зазначив Терехов.