"Вовки Да Вінчі" закриють свій рекрутинговий центр, якщо у них не перестануть "красти" рекрутів, – комбат Філімонов

Окремий батальйон "Вовки Да Вінчі", який нині входить до 59-ї окремої мотопіхотної бригади, може закрити свій рекрутинговий центр, якщо не вирішиться питання з мобілізацією рекрутів саме в ту бригаду, задля якої вони прийшли в ЗСУ.

Про це командир батальйону Сергій Філімонов сказав у коментарі "Новинарні", інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю людей, яких зараз силою забирають в інші підрозділи. Я про це кричу на найвищому рівні: що люди конкретно мобілізувалися, бо хотіли саме до нас. Але їх не повертають!" – наголосив комбат.

Військовий розповів про випадки, коли людей "крадуть" з навчальних центрів інші бригади, попри те, що вони мобілізувалася до Збройних сил саме для того, щоб служити у "Вовках Да Вінчі".

"Якщо я зараз не вирішу питання щодо деяких бійців – буду закривати рекрутцентр. Бо це безвідповідально – казати людям, що вони можуть прийти до нас у бригаду чи в батальйон, а їх потім кидають в інші штурмові бригади. Якщо у Збройних силах не потрібні вмотивовані люди, то ми не будемо цим займатися. Людей обманювати точно не будемо", – підкреслив Філімонов.

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