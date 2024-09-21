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"Вовки Да Вінчі" закриють свій рекрутинговий центр, якщо у них не перестануть "красти" рекрутів, – комбат Філімонов

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Рекрутинг в батальйон "Вовки Да Вінчі"

Окремий батальйон "Вовки Да Вінчі", який нині входить до 59-ї окремої мотопіхотної бригади, може закрити свій рекрутинговий центр, якщо не вирішиться питання з мобілізацією рекрутів саме в ту бригаду, задля якої вони прийшли в ЗСУ.

Про це командир батальйону Сергій Філімонов  сказав у коментарі "Новинарні", інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю людей, яких зараз силою забирають в інші підрозділи. Я про це кричу на найвищому рівні: що люди конкретно мобілізувалися, бо хотіли саме до нас. Але їх не повертають!" – наголосив комбат.

Військовий розповів про випадки, коли людей "крадуть" з навчальних центрів інші бригади, попри те, що вони мобілізувалася до Збройних сил саме для того, щоб служити у "Вовках Да Вінчі".

"Якщо я зараз не вирішу питання щодо деяких бійців – буду закривати рекрутцентр. Бо це безвідповідально – казати людям, що вони можуть прийти до нас у бригаду чи в батальйон, а їх потім кидають в інші штурмові бригади. Якщо у Збройних силах не потрібні вмотивовані люди, то ми не будемо цим займатися. Людей обманювати точно не будемо", – підкреслив Філімонов.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Дмитрий Ч
    Так така хрінь давно, ще з Зеленьского та Залужного (рік тому, як раз коли він розкручував свою программу "Рекрутінга"):
    приіхали в учебку з наказом про доукомплектацію в ДШВ на запорізькому напрямку і грібли усіх підряд і косих і хромих (більшість яких як раз по тій програмі було) і навіть тих намагались, хто в вже давно у штаті іншої бригади і просто приїхав проставити ВОЗ. І їм і усім іншим, було глибоко пох. на усі домовленості, бо у тих бачите, був наказ з підписом Залужного - вони усі сралися при слові "підпис Залужного" и "брали під козирок". Зараз така сама херня тільки з "підпис Сирського". Бо це, СРАНА СОВЕТЬСЬКА АРМІЯ!!!!
  • Calvados
    Незламний Зеленський з потужним Сирським он розказують про те, як вони "піклуються" про життя солдат, як "покращують" підготовку, як їм потрібні "вмотивовані". І нічо, живуть жеж якось. Тільки ви такі чесні попались і ще декілька...
  • Small Jerboa
    Ну так владі же не потрібні вмотивовані навчені воїни, що перемагають.
    Владі потрібні м'ясо-мобіки, що просто ДОХНУТЬ!
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